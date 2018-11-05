В 1 сезоне 79 серии сериала «Любить до смерти» надеясь исправить ошибки Евы, Хакобо раскрывает перед Матео карты. Это единственный шанс спасти компанию. Параллельно Кандела говорит Лусии, что у нее онкология, лишь бы та не покидала дом.