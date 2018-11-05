В 1 сезоне 76 серии сериала «Любить до смерти» Хакобо и Бельтран полны решимости спасти Хулиану. Для этого им нужен план, как можно было бы обвести Алакрана вокруг пальца. Лучо пытается встать на защиту Лупиты и Валентины.