В 1 сезоне 55 серии сериала «Любить до смерти» Гильермо жалуется Майеле: не надо было рассказывать Еве о его отношениях с Ренатой. Хакобо же делает интересное открытие. Теперь он знает, кто несет ответственность за подлое убийство Леона.