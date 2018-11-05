В 1 сезоне 15 серии сериала «Любить до смерти» Валентина сильно перебирает со спиртным и тонет. Однако Леон спешит ей на помощь. Кроме того, Тереза вступает в конфликт с Матео. Она считает, что именно из-за него и был убит ее муж.