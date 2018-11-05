В 1 сезоне 51 серии сериала «Любить до смерти» Барбара сообщает Бельтрану, что не может более находиться в магазине. Ей кажется, что там есть привидения. Армента вручает Лусии прекрасный подарок. А что до Евы, то она думает, что обрела новую любовь.