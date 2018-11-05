В 1 сезоне 50 серии сериала «Любить до смерти» Хакобо заставляет Валентину покинуть больницу, когда на горизонте появляются люди Алакрана. Она очень расстроена, ведь ей хотелось помочь Хулиане. Бельтрана же благодарят за оплату больничных счетов.
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