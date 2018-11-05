В 1 сезоне 31 серии сериала «Любить до смерти» Монтилья сообщает Лусии о подозрениях в адрес Хакобо: он мог быть убийцей Леона. Сам же герой говорит Карле, что хочет сопроводить ее в казино. Так можно было бы отомстить людям, побившим Педро.
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