В 1 сезоне 31 серии сериала «Любить до смерти» Монтилья сообщает Лусии о подозрениях в адрес Хакобо: он мог быть убийцей Леона. Сам же герой говорит Карле, что хочет сопроводить ее в казино. Так можно было бы отомстить людям, побившим Педро.