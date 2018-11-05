В 1 сезоне 3 серии сериала «Любить до смерти» Леон дозванивается до Лусии и сообщает ей, что он жив. Однако она считает это чьей-то нелепой и злой шуткой. Кроме того, вдова подвергается допросу в связи с выяснением обстоятельств смерти супруга.