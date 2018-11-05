В 1 сезоне 29 серии сериала «Любить до смерти» Армента говорит в интервью, что будет уважать всех журналистов в стране. Кроме того, Карла просит Камило кое-что сделать. А именно, отдать его семье те самые деньги, которые он умыкнул из казино.