В 1 сезоне 39 серии сериала «Любить до смерти» Хакобо выясняет неприятный факт: Алакран выкрал супругу Чино. Герой полон решимости оказать ей посильную помощь. Параллельно Джонни предлагает Лусии признаться в факте их связи, но та отказывается.
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