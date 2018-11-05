В 1 сезоне 85 серии сериала «Любить до смерти» Хакобо разыскивает Еву и Валентину. Он желает признаться в своей истинной личности. Но поверят ли мужчине? Матео сообщает Монтилье: люди Алакрана следуют за ним по пятам с явным намерением его убить.