В 1 сезоне 16 серии сериала «Любить до смерти» Алисия чувствует себя очень некомфортно, ведь ее мужчина уже не такой, каким был ранее. Карла принимает решение отыскать Камило. Ей нужна помощь, чтобы вернуться к нормальной жизни.