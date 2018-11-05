В 1 сезоне 25 серии сериала «Любить до смерти» следователь берет Хакобо под арест как подозреваемого в похищении Лусии. Но она, Камило и Матео встают на его защиту. Карла берется за оружие, чтобы вернуть себе деньги, ранее украденные у нее в казино.
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