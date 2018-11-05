В 1 сезоне 81 серии сериала «Любить до смерти» Ева приносит Матео свои извинения. Однако тот полон решимости донести на нее куда следует. Кроме того, Лусия сообщает Джонни: Хакобо в курсе, что именно они ответственны за безвременную кончину Леона.