В 1 сезоне 24 серии сериала «Любить до смерти» Алисия буквально заставляет Бельтрана пойти на парную терапию. Он признается, что не является тем мужчиной, за которого она его принимает. Джонни подозревает, что у Лусии есть нечто общее с Хакобо.
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