В 1 сезоне 58 серии сериала «Любить до смерти» Еве удается открыть секретное убежище Леона. Лусия, конечно, расстраивается, когда узнает, что туда проникли без нее. Лучо следует за Валентиной повсюду и, наконец, видит момент ее нежности с Хулианой.
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