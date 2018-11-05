В 1 сезоне 73 серии сериала «Любить до смерти» Лусия понимает, кто именно отправлял те анонимки про нее и Джонни. Это вызывает у нее эмоциональную реакцию. Лучо, в свою очередь, обнаруживает, что Серхио был слишком близок с Хулианой.