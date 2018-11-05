В 1 сезоне 82 серии сериала «Любить до смерти» для Евы приходит момент обнаружить интересный факт: оказывается, Эмилиано отдал приказ устранить Матео. Кроме того, Хакобо должен поговорить с Гильермо и доказать, что он — это на самом деле Леон.