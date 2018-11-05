В 1 сезоне 11 серии сериала «Любить до смерти» Хулиана встречает Валентину, и они очень неплохо проводят время в парке. Несчастный Леон просто вне себя, ведь он выяснил: Лусия постоянно обманывала его, когда они были вместе.