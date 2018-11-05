В 1 сезоне 5 серии сериала «Любить до смерти» Ева наносит Лусии череду оскорблений, и та дает ей пощечину. Иначе хоть какого-то уважения от этого человека не добиться. Джонни решает нанять компанию очень опасных людей, хотя Леон им и не доверял.