Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 16-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 16

Тайны следствия, 16 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 16
Премьера сезона 5 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 16-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 16-м сезоне сериала «Тайны следствия» Мария Сергеевна сталкивается с несколькими проблемами одновременно. Ковин попадает в больницу, и женщине приходится заместить его на ответственном посту на время лечения. А в это время ее супруг Луганский в Москве участвует в подозрительной махинации. Он не раскрывает жене всех подробностей сделки, но опытная следовательница чувствует, что дело тут нечисто. Дима не прислушивается к ее уговорам и попадает в серьезные неприятности с законом. Теперь Маша вынуждена разрываться между семьей и работой. В довершение ко всему за ней начинает кто-то следить.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Черный список. Часть 1
Сезон 16 Серия 1
5 декабря 2016
Черный список. Часть 2
Сезон 16 Серия 2
5 декабря 2016
Заколдованный круг. Часть 1
Сезон 16 Серия 3
6 декабря 2016
Заколдованный круг. Часть 2
Сезон 16 Серия 4
6 декабря 2016
Любовь должна быть счастливой. Часть 1
Сезон 16 Серия 5
7 декабря 2016
Любовь должна быть счастливой. Часть 2
Сезон 16 Серия 6
7 декабря 2016
Тень из прошлого. Часть 1
Сезон 16 Серия 7
8 декабря 2016
Тень из прошлого. Часть 2
Сезон 16 Серия 8
8 декабря 2016
Личные интересы. Часть 1
Сезон 16 Серия 9
26 декабря 2016
Личные интересы. Часть 2
Сезон 16 Серия 10
26 декабря 2016
Смерть поэта. Часть 1
Сезон 16 Серия 11
27 декабря 2016
Смерть поэта. Часть 2
Сезон 16 Серия 12
27 декабря 2016
Последний вызов. Часть 1
Сезон 16 Серия 13
28 декабря 2016
Последний вызов. Часть 2
Сезон 16 Серия 14
28 декабря 2016
Ближний круг. Часть 1
Сезон 16 Серия 15
29 декабря 2016
Ближний круг. Часть 2
Сезон 16 Серия 16
29 декабря 2016
Решала. Часть 1
Сезон 16 Серия 17
30 декабря 2016
Решала. Часть 2
Сезон 16 Серия 18
30 декабря 2016
Отец. Часть 1
Сезон 16 Серия 19
30 декабря 2016
Отец. Часть 2
Сезон 16 Серия 20
30 декабря 2016
График выхода всех сериалов
Related video
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше