Отзывы о сериале «Тайны следствия»

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Андрей Сомов
29 ноября 2024, 13:43
Хочется 50 серий
29 ноября 2024, 13:43
1
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Андрей Сомов
29 ноября 2024, 17:06
Замените Режиссер Максима Демченко на другого режиссёра на Сергея Горбачева
И хочется чтобы взяли, Сергея Стёпина и Екатерину Волкову Валерьевну.
29 ноября 2024, 17:06
1
0
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Киноафиша.инфо
29 ноября 2024, 19:17
в ответ на сообщение
Андрей Сомов от 29 ноября 2024, 17:06
Мы передадим ваши пожелания 🙇
29 ноября 2024, 19:17
0
0
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Андрей Сомов
2 декабря 2024, 14:19
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 29 ноября 2024, 19:17
Я очень надеюсь
2 декабря 2024, 14:19
0
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Андрей Сомов
2 декабря 2024, 14:36
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 29 ноября 2024, 19:17
Очень хочется чтобы были 50 серий. Как в райском.
2 декабря 2024, 14:36
0
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Андрей Сомов
6 декабря 2024, 13:43
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 29 ноября 2024, 19:17
Можно узнать когда будут вместе 1-24 сезоны.
И очень хочется чтобы убрали платформы.
6 декабря 2024, 13:43
0
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Андрей Сомов
6 декабря 2024, 15:04
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 29 ноября 2024, 19:17
И хочется убрали Наталия Смирнова и взяли Кастинг-директор 5
Ольга Овчаренко (II) Анна Максимова (II) Дарья Фролова (II), Анна Пестрякова
Наталья Шевченко (VII),
И хочется чтоб взяли ещё ассистентов по актерам Ирину Никитину Дарью Фролову (II), Анну Пестрякову.
Я смотрел сериал Кулагины-Райский. Мне очень понравился актёрские состав.
Хочется чтоб добавили в 25 сезон. Всех только Ларису Лужину, Леонида Каневского,Владимира Брест, Елену Соловьева (II), Владимира Воробьёву (II), Настасью Смирнову.
6 декабря 2024, 15:04
0
0
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Андрей Сомов
7 декабря 2024, 18:58
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 29 ноября 2024, 19:17
Я хотел скачать чтобы добавили в 25-26 актёрский состав из Кулагины-Райский но только не надо Ларису Лужину, Леонида Каневского,Владимира Брест, Елену Соловьева (II), Владимира Воробьёву (II), Настасью Смирнову.
и взяли Кастинг-директор 5
Ольга Овчаренко (II) Анна Максимова (II) Дарья Фролова (II), Анна Пестрякова
Наталья Шевченко (VII),
И хочется чтоб взяли ещё ассистентов по актерам Ирину Никитину Дарью Фролову (II), Анну Пестрякову.
7 декабря 2024, 18:58
0
1
Ответить
Андрей Сомов
14 декабря 2024, 20:03
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 29 ноября 2024, 19:17
Очень хочется чтобы вместе 1-24 сезоны.AVI 53.37 GB
И очень хочется чтобы убрали платформы.
14 декабря 2024, 20:03
0
0
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Андрей Сомов
10 февраля 2025, 11:40
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 29 ноября 2024, 19:17
Хочется чтобы Мария Маханько стала Режиссёром постановщиком.
25 Сезона.
10 февраля 2025, 11:40
0
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Андрей Сомов
27 февраля 2025, 17:11
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 29 ноября 2024, 19:17
Здравствуйте
Хочется в 25-26 сезоне 50 серий.
И хочется чтобы был снят в Сочи-Санкт-Петербург (Стрелка Васильевского острова, Исаакиевский собор, Александринский театр, Екатерининский сквер, Храм Спас на Крови.)
27 февраля 2025, 17:11
0
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Андрей Сомов
14 мая 2025, 17:28
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 29 ноября 2024, 19:17
Очень хочется чтобы взяли в проект Полину Сыркину.
А вы передадим ваши пожелания 🙇 Чтобы убрали режиссёра Максима Демченко.
14 мая 2025, 17:28
1
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Андрей Сомов
24 июня 2025, 19:25
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 29 ноября 2024, 19:17
Верните Режиссеров: Ренату Грицкову Михаила Вассербаума, Жанну Коханову.
Уберите Максима Демченко ( Ужасная режиссерская работа его.)
24 июня 2025, 19:25
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И хочется чтобы взяли, Сергея Стёпина и Екатерину Волкову Валерьевну.
И очень хочется чтобы убрали платформы.
Ольга Овчаренко (II) Анна Максимова (II) Дарья Фролова (II), Анна Пестрякова
Наталья Шевченко (VII),
И хочется чтоб взяли ещё ассистентов по актерам Ирину Никитину Дарью Фролову (II), Анну Пестрякову.
Я смотрел сериал Кулагины-Райский. Мне очень понравился актёрские состав.
Хочется чтоб добавили в 25 сезон. Всех только Ларису Лужину, Леонида Каневского,Владимира Брест, Елену Соловьева (II), Владимира Воробьёву (II), Настасью Смирнову.
и взяли Кастинг-директор 5
Ольга Овчаренко (II) Анна Максимова (II) Дарья Фролова (II), Анна Пестрякова
Наталья Шевченко (VII),
И хочется чтоб взяли ещё ассистентов по актерам Ирину Никитину Дарью Фролову (II), Анну Пестрякову.
И очень хочется чтобы убрали платформы.
25 Сезона.
Хочется в 25-26 сезоне 50 серий.
И хочется чтобы был снят в Сочи-Санкт-Петербург (Стрелка Васильевского острова, Исаакиевский собор, Александринский театр, Екатерининский сквер, Храм Спас на Крови.)
А вы передадим ваши пожелания 🙇 Чтобы убрали режиссёра Максима Демченко.
Уберите Максима Демченко ( Ужасная режиссерская работа его.)
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