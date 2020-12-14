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Постер к 20-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 20

Тайны следствия, 20 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 20
Премьера сезона 14 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 20-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 20-м сезоне сериала «Тайны следствия» во вверенном следовательнице Швецовой районе, как всегда, неспокойно. У именитого коллекционера кто-то похищает несколько бесценных произведений искусства, за простой дорожной аварией скрывается коварное убийство, а опытный инженер подрывается на бомбе в собственной лаборатории. Когда одно из расследований заводит Машу в тупик, на пороге следственного комитета появляются люди «из высшей инстанции», которые просят женщину замять дело. Но профессионализм и принципиальность не позволяют Швецовой отступиться даже в такой рискованной ситуации.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Московские гости. Часть 1
Сезон 20 Серия 1
14 декабря 2020
Московские гости. Часть 2
Сезон 20 Серия 2
14 декабря 2020
Шиномонтаж. Часть 1
Сезон 20 Серия 3
15 декабря 2020
Шиномонтаж. Часть 2
Сезон 20 Серия 4
15 декабря 2020
Смерть по расчету. Часть 1
Сезон 20 Серия 5
16 декабря 2020
Смерть по расчету. Часть 2
Сезон 20 Серия 6
16 декабря 2020
Счастливы вместе. Часть 1
Сезон 20 Серия 7
17 декабря 2020
Счастливы вместе. Часть 2
Сезон 20 Серия 8
17 декабря 2020
Ритуальная жертва. Часть 1
Сезон 20 Серия 9
21 декабря 2020
Ритуальная жертва. Часть 2
Сезон 20 Серия 10
21 декабря 2020
Попытка к бегству. Часть 1
Сезон 20 Серия 11
22 декабря 2020
Попытка к бегству. Часть 2
Сезон 20 Серия 12
22 декабря 2020
Тройной прыжок. Часть 1
Сезон 20 Серия 13
23 декабря 2020
Тройной прыжок. Часть 2
Сезон 20 Серия 14
23 декабря 2020
Дом с привидениями. Часть 1
Сезон 20 Серия 15
24 декабря 2020
Дом с привидениями. Часть 2
Сезон 20 Серия 16
24 декабря 2020
Доброе утро, страна. Часть 1
Сезон 20 Серия 17
25 декабря 2020
Доброе утро, страна. Часть 2
Сезон 20 Серия 18
25 декабря 2020
Тайный пациент. Часть 1
Сезон 20 Серия 19
28 декабря 2020
Тайный пациент. Часть 2
Сезон 20 Серия 20
28 декабря 2020
Последний праздник. Часть 1
Сезон 20 Серия 21
29 декабря 2020
Последний праздник. Часть 2
Сезон 20 Серия 22
29 декабря 2020
Незваный труп. Часть 1
Сезон 20 Серия 23
30 декабря 2020
Незваный труп. Часть 2
Сезон 20 Серия 24
30 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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