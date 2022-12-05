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Постер к 22-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 22

Тайны следствия, 22 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 22
Премьера сезона 5 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 22-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 22-м сезоне сериала «Тайны следствия» молодого парня Сергея Розанова находят убитым во дворе его собственного дома. Постепенно дело обрастает интересными подробностями: в квартире жертвы обнаруживаются наркотики, но все его знакомые уверяют, что он никогда в жизни не употреблял запрещенные вещества. За дело берется Мария Швецова, которой вновь придется работать в тандеме со старой подругой – следовательницей Людмилой Колонковой. Также коллегам предстоит вычислить серийного убийцу, все преступления которого нарочито отличаются друг от друга, и разобраться в причинах нападения на безобидную, на первый взгляд, пожилую даму.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Зелье. Часть 1
Сезон 22 Серия 1
5 декабря 2022
Зелье. Часть 2
Сезон 22 Серия 2
5 декабря 2022
Сердечная недостаточность. Часть 1
Сезон 22 Серия 3
6 декабря 2022
Сердечная недостаточность. Часть 2
Сезон 22 Серия 4
6 декабря 2022
Легкая добыча. Часть 1
Сезон 22 Серия 5
7 декабря 2022
Легкая добыча. Часть 2
Сезон 22 Серия 6
7 декабря 2022
Звездная пыль. Часть 1
Сезон 22 Серия 7
8 декабря 2022
Звездная пыль. Часть 2
Сезон 22 Серия 8
8 декабря 2022
Сезон охоты. Часть 1
Сезон 22 Серия 9
12 декабря 2022
Сезон охоты. Часть 2
Сезон 22 Серия 10
12 декабря 2022
Бумажная пуля. Часть 1
Сезон 22 Серия 11
13 декабря 2022
Бумажная пуля. Часть 2
Сезон 22 Серия 12
13 декабря 2022
Черная месса. Часть 1
Сезон 22 Серия 13
14 декабря 2022
Черная месса. Часть 2
Сезон 22 Серия 14
14 декабря 2022
Напарник. Часть 1
Сезон 22 Серия 15
15 декабря 2022
Напарник. Часть 2
Сезон 22 Серия 16
15 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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