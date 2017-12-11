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Постер к 17-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 17

Тайны следствия, 17 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 17
Премьера сезона 11 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 17-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 17-м сезоне сериала «Тайны следствия» Маша узнает, что Лиза сбежала из интерната. Швецова отправляется на поиски своей воспитанницы, но девочка отказывается возвращаться в детдом. Женщине приходится приютить ее в собственной квартире, она даже начинает задумываться об удочерении, так как успела сильно привязаться к Лизе. Однако родные сын и дочка следовательницы не очень-то радуются появлению новоявленной сестры. В это время Перевалов обращается к Маше с профессиональным делом. Он попал в серьезные неприятности и просит Машу стать его адвокатом. Но женщина начинает скучать по старой работе и думает вернуться в следком.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Кошки-мышки. Часть 1
Сезон 17 Серия 1
11 декабря 2017
Кошки-мышки. Часть 2
Сезон 17 Серия 2
11 декабря 2017
Бессонница. Часть 1
Сезон 17 Серия 3
12 декабря 2017
Бессонница. Часть 2
Сезон 17 Серия 4
12 декабря 2017
Без срока давности. Часть 1
Сезон 17 Серия 5
13 декабря 2017
Без срока давности. Часть 2
Сезон 17 Серия 6
13 декабря 2017
Условный рефлекс. Часть 1
Сезон 17 Серия 7
14 декабря 2017
Условный рефлекс. Часть 2
Сезон 17 Серия 8
14 декабря 2017
Каприз. Часть 1
Сезон 17 Серия 9
18 декабря 2017
Каприз. Часть 2
Сезон 17 Серия 10
18 декабря 2017
Достойный представитель. Часть 1
Сезон 17 Серия 11
19 декабря 2017
Достойный представитель. Часть 2
Сезон 17 Серия 12
19 декабря 2017
Конечная остановка. Часть 1
Сезон 17 Серия 13
20 декабря 2017
Конечная остановка. Часть 2
Сезон 17 Серия 14
20 декабря 2017
Женщина для двоих. Часть 1
Сезон 17 Серия 15
21 декабря 2017
Женщина для двоих. Часть 2
Сезон 17 Серия 16
21 декабря 2017
Явный мотив. Часть 1
Сезон 17 Серия 17
25 декабря 2017
Явный мотив. Часть 2
Сезон 17 Серия 18
25 декабря 2017
Семейная сцена. Часть 1
Сезон 17 Серия 19
26 декабря 2017
Семейная сцена. Часть 2
Сезон 17 Серия 20
26 декабря 2017
Случай на пробежке. Часть 1
Сезон 17 Серия 21
27 декабря 2017
Случай на пробежке. Часть 2
Сезон 17 Серия 22
27 декабря 2017
Вирус. Часть 1
Сезон 17 Серия 23
28 декабря 2017
Вирус. Часть 2
Сезон 17 Серия 24
28 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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