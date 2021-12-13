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Постер к 21-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 21

Тайны следствия, 21 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 21
Премьера сезона 13 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 21-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 21-м сезоне сериала «Тайны следствия» подполковник Швецова раскрывает несколько новых громких дел. Ее коллега Кораблев случайно становится свидетелем убийства, за расследование которого немедленно берется. Параллельно кто-то расправляется с парой популярных фигуристов, влиятельный бизнесмен лишается единственной дочери, в Петербурге находят труп коренного аргентинца, а на съемочной площадке – тело одного из актеров. Специалистам помогает вернувшаяся на службу Людмила Колонкова, которую Ковин после декрета переводит в Машин отдел. Тем временем Злата увлекается журналистикой, а Платонов решает жениться на Швецовой.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Из личной неприязни. Часть 1
Сезон 21 Серия 1
13 декабря 2021
Из личной неприязни. Часть 2
Сезон 21 Серия 2
13 декабря 2021
По ту сторону льда. Часть 1
Сезон 21 Серия 3
14 декабря 2021
По ту сторону льда. Часть 2
Сезон 21 Серия 4
14 декабря 2021
Охота. Часть 1
Сезон 21 Серия 5
15 декабря 2021
Охота. Часть 2
Сезон 21 Серия 6
15 декабря 2021
Цена свободы. Часть 1
Сезон 21 Серия 7
16 декабря 2021
Цена свободы. Часть 2
Сезон 21 Серия 8
16 декабря 2021
Наследство. Часть 1
Сезон 21 Серия 9
20 декабря 2021
Наследство. Часть 2
Сезон 21 Серия 10
20 декабря 2021
Старые связи. Часть 1
Сезон 21 Серия 11
21 декабря 2021
Старые связи. Часть 2
Сезон 21 Серия 12
21 декабря 2021
Хитрец. Часть 1
Сезон 21 Серия 13
22 декабря 2021
Хитрец. Часть 2
Сезон 21 Серия 14
22 декабря 2021
Пустота. Часть 1
Сезон 21 Серия 15
23 декабря 2021
Пустота. Часть 2
Сезон 21 Серия 16
23 декабря 2021
Кукловод. Часть 1
Сезон 21 Серия 17
28 ноября 2022
Кукловод. Часть 2
Сезон 21 Серия 18
28 ноября 2022
Человек из ниоткуда. Часть 1
Сезон 21 Серия 19
29 ноября 2022
Человек из ниоткуда. Часть 2
Сезон 21 Серия 20
29 ноября 2022
Насыщенная жизнь студентки Королевой. Часть 1
Сезон 21 Серия 21
30 ноября 2022
Насыщенная жизнь студентки Королевой. Часть 2
Сезон 21 Серия 22
30 ноября 2022
Чужое счастье. Часть 1
Сезон 21 Серия 23
1 декабря 2022
Чужое счастье. Часть 2
Сезон 21 Серия 24
1 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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