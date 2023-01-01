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Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны

Тайны следствия, список сезонов

Tajny sledstviya 16+
Год выпуска 2000
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Список сезонов сериала «Тайны следствия»
Тайны следствия - Сезон 1 Сезон 1
16 эпизодов 1 сентября 2000 - 13 ноября 2001
 
Тайны следствия - Сезон 2 Сезон 2
12 эпизодов 5 марта 2003 - 25 марта 2003
 
Тайны следствия - Сезон 3 Сезон 3
12 эпизодов 1 марта 2004 - 18 марта 2004
 
Тайны следствия - Сезон 4 Сезон 4
12 эпизодов 14 марта 2005 - 31 марта 2005
 
Тайны следствия - Сезон 5 Сезон 5
12 эпизодов 24 апреля 2006 - 11 мая 2006
 
Тайны следствия - Сезон 6 Сезон 6
12 эпизодов 20 декабря 2006 - 28 декабря 2006
 
Тайны следствия - Сезон 7 Сезон 7
12 эпизодов 26 марта 2008 - 3 апреля 2008
 
Тайны следствия - Сезон 8 Сезон 8
12 эпизодов 16 апреля 2009 - 23 апреля 2009
 
Тайны следствия - Сезон 9 Сезон 9
24 эпизода 24 октября 2011 - 24 ноября 2011
 
Тайны следствия - Сезон 10 Сезон 10
24 эпизода 9 ноября 2011 - 29 ноября 2011
 
Тайны следствия - Сезон 11 Сезон 11
12 эпизодов 2 мая 2012 - 12 мая 2012
 
Тайны следствия - Сезон 12 Сезон 12
12 эпизодов 4 февраля 2013 - 12 февраля 2013
 
Тайны следствия - Сезон 13 Сезон 13
20 эпизодов 16 декабря 2013 - 26 декабря 2013
 
Тайны следствия - Сезон 14 Сезон 14
16 эпизодов 15 декабря 2014 - 18 декабря 2014
 
Тайны следствия - Сезон 15 Сезон 15
16 эпизодов 14 декабря 2014 - 22 декабря 2015
 
Тайны следствия - Сезон 16 Сезон 16
20 эпизодов 5 декабря 2016 - 30 декабря 2016
 
Тайны следствия - Сезон 17 Сезон 17
24 эпизода 11 декабря 2017 - 28 декабря 2017
 
Тайны следствия - Сезон 18 Сезон 18
24 эпизода 17 декабря 2018 - 28 декабря 2018
 
Тайны следствия - Сезон 19 Сезон 19
24 эпизода 9 декабря 2019 - 26 декабря 2019
 
Тайны следствия - Сезон 20 Сезон 20
24 эпизода 14 декабря 2020 - 30 декабря 2020
 
Тайны следствия - Сезон 21 Сезон 21
24 эпизода 13 декабря 2021 - 1 декабря 2022
 
Тайны следствия - Сезон 22 Сезон 22
16 эпизодов 5 декабря 2022 - 15 декабря 2022
 
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