Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Тайны следствия
Сезоны
Тайны следствия, список сезонов
Tajny sledstviya
16+
Год выпуска
2000
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Россия 1
Список сезонов сериала «Тайны следствия»
Сезон 1
16 эпизодов
1 сентября 2000 - 13 ноября 2001
Сезон 2
12 эпизодов
5 марта 2003 - 25 марта 2003
Сезон 3
12 эпизодов
1 марта 2004 - 18 марта 2004
Сезон 4
12 эпизодов
14 марта 2005 - 31 марта 2005
Сезон 5
12 эпизодов
24 апреля 2006 - 11 мая 2006
Сезон 6
12 эпизодов
20 декабря 2006 - 28 декабря 2006
Сезон 7
12 эпизодов
26 марта 2008 - 3 апреля 2008
Сезон 8
12 эпизодов
16 апреля 2009 - 23 апреля 2009
Сезон 9
24 эпизода
24 октября 2011 - 24 ноября 2011
Сезон 10
24 эпизода
9 ноября 2011 - 29 ноября 2011
Сезон 11
12 эпизодов
2 мая 2012 - 12 мая 2012
Сезон 12
12 эпизодов
4 февраля 2013 - 12 февраля 2013
Сезон 13
20 эпизодов
16 декабря 2013 - 26 декабря 2013
Сезон 14
16 эпизодов
15 декабря 2014 - 18 декабря 2014
Сезон 15
16 эпизодов
14 декабря 2014 - 22 декабря 2015
Сезон 16
20 эпизодов
5 декабря 2016 - 30 декабря 2016
Сезон 17
24 эпизода
11 декабря 2017 - 28 декабря 2017
Сезон 18
24 эпизода
17 декабря 2018 - 28 декабря 2018
Сезон 19
24 эпизода
9 декабря 2019 - 26 декабря 2019
Сезон 20
24 эпизода
14 декабря 2020 - 30 декабря 2020
Сезон 21
24 эпизода
13 декабря 2021 - 1 декабря 2022
Сезон 22
16 эпизодов
5 декабря 2022 - 15 декабря 2022
Related video
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить