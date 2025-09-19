Меню
Статьи о сериале «Тайны следствия»
Вся информация о сериале
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
Нейросеть даже составила таблицу с оценками красоток в погонах.
3 комментария
19 сентября 2025 09:25
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
Спорим, Злату вы бы даже не узнали?
Написать
17 сентября 2025 16:11
Перевалов, Зоя и еще 5 звезд «Тайн следствия» вернутся: создатели обещают «взрывное» начало 25-го сезона
Некоторых звезд не было в кадре два десятка лет, другие пропали совсем недавно.
4 комментария
3 июля 2025 12:19
«Играют очень здорово»: Соседов назвал любимый сериал — смотрит 20 лет и останавливаться не планирует
Уважает в нем в первую очередь самоотверженных актеров, а после уже сюжет.
Написать
18 июня 2025 07:00
Шевцова будет врать близким и переживет взрыв: Ковальчук раскрыла подробности «Тайн следствия 25»
Героиню ждут серьезные испытания на работе и в личной жизни.
2 комментария
21 марта 2025 22:15
«Чистый огонь»: ИИ сравнил «Каменскую», «Глухаря» и «Тайны следствия» — назвал лучшую сотрудницу правопорядка
Думаем, аудитория не сильно удивится его выбору.
3 комментария
7 марта 2025 19:34
«Был тяжелый нос со сливой на конце»: какие пластические операции сделала Анна Ковальчук
Никаких слухов и пересудов, только мнение опытного врача.
Написать
27 декабря 2024 21:30
Создатели вырезали, а зрители не могут забыть: куда пропала секретарь Зоя из «Тайн следствия»
Ничего не заработала на нашумевшем проекте, но на судьбу не жалуется.
Написать
15 декабря 2024 07:58
«Ковальчук еще 25 сезонов отпашет»: критик объяснил, в чем секрет популярности сериала «Тайны следствия»
Такого не смог повторить ни один телеканал.
Написать
11 декабря 2024 14:15
Не только «Тайны следствия»: 5 фильмов и сериалов с Анной Ковальчук в главной роли
Она не всегда играет тех, кто спешит помочь простым жителям.
Написать
10 декабря 2024 19:05
Мария Сергеевна существует на самом деле: у героини «Тайн следствия» оказался реальный прототип
Делимся фактами о культовом сериале, который пошел на 24 сезон.
Написать
10 декабря 2024 18:07
Устали ждать новые «Тайны следствия»? Собрали для вас 5 похожих сериалов — сможете скоротать время
Там тоже крутые следователи и запутанные дела.
2 комментария
10 декабря 2024 07:58
У Швецовой проблемы, а любимый герой уйдет в отставку: в 24 сезоне «Тайн следствия» все изменится
Сериал не думают останавливать на красивом числе.
1 комментарий
7 декабря 2024 09:54
Когда вышел сериал «Тайны следствия»: так долго может продержаться не каждый проект
А ведь скоро уже состоится премьера 24 сезона.
Написать
2 декабря 2024 11:19
«Сценарий закручен, драматургия интересная»: этот российский сериал обожает Сергей Соседов — дело не только в сюжете
Отдельным преимуществом критик назвал актерский состав.
4 комментария
21 ноября 2024 14:15
Почти не снимается и собирает окурки: куда пропал Винокуров из «Тайн следствия»
Его узнают миллионы людей по всей стране, но артист избегает славы.
Написать
5 ноября 2024 19:05
