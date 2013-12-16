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Постер к 13-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 13

Тайны следствия, 13 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 13
Премьера сезона 16 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 13-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 13-м сезоне сериала «Тайны следствия» супруг Маши Дмитрий Луганский надолго оставляет семью, чтобы решить рабочие вопросы в Великобритании. В его отсутствие женщине на глаза попадается странный снимок, который заставляет ее усомниться в своем браке. Однако дочка Злата продолжает созваниваться с Димой по интернету и не позволяет родителям разрушить семью. Успокоение следовательница Мария Швецова, как всегда, находит в своей увлекательной, но опасной работе. Тем более в уголовный розыск как раз поступает новое дело об убийстве. На стройке находят тело неизвестного, который неожиданно оказывается влиятельным бизнесменом.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Извозчик. Часть 1
Сезон 13 Серия 1
16 декабря 2013
Извозчик. Часть 2
Сезон 13 Серия 2
16 декабря 2013
Злая любовь. Часть 1
Сезон 13 Серия 3
16 декабря 2013
Злая любовь. Часть 2
Сезон 13 Серия 4
16 декабря 2013
Маньяк. Часть 1
Сезон 13 Серия 5
17 декабря 2013
Маньяк. Часть 2
Сезон 13 Серия 6
17 декабря 2013
Дурные деньги. Часть 1
Сезон 13 Серия 7
17 декабря 2013
Дурные деньги. Часть 2
Сезон 13 Серия 8
18 декабря 2013
Секретный объект. Часть 1
Сезон 13 Серия 9
18 декабря 2013
Секретный объект. Часть 2
Сезон 13 Серия 10
18 декабря 2013
Авария. Часть 1
Сезон 13 Серия 11
19 декабря 2013
Авария. Часть 2
Сезон 13 Серия 12
19 декабря 2013
Ледовый месяц. Часть 1
Сезон 13 Серия 13
23 декабря 2013
Ледовый месяц. Часть 2
Сезон 13 Серия 14
23 декабря 2013
Семья без урода. Часть 1
Сезон 13 Серия 15
24 декабря 2013
Семья без урода. Часть 2
Сезон 13 Серия 16
24 декабря 2013
Маракасы. Часть 1
Сезон 13 Серия 17
25 декабря 2013
Маракасы. Часть 2
Сезон 13 Серия 18
25 декабря 2013
Дорогая жена. Часть 1
Сезон 13 Серия 19
26 декабря 2013
Дорогая жена. Часть 2
Сезон 13 Серия 20
26 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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