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Постер к 19-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 19

Тайны следствия, 19 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 19
Премьера сезона 9 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 19-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 19-м сезоне сериала «Тайны следствия» в офисе Марии Швецовой происходят кадровые перестановки. Кораблева и Курочкина повышают, а их отдел усиливают новым сотрудником – переведенным из другого района Платоновым. Однако взаимопонимание между новыми коллегами устанавливается далеко не сразу. В это время сама Маша увлечена семейными делами. Злата сообщает ей, что хочет приехать в Петербург, но не к матери, а в гости к своему новому парню. Женщина понимает, что ее дети незаметно стали совсем взрослыми, но не может перестать их опекать. Тем временем на ее участке обнаруживают тело неизвестной девушки.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Нежный возраст. Часть 1
Сезон 19 Серия 1
9 декабря 2019
Нежный возраст. Часть 2
Сезон 19 Серия 2
9 декабря 2019
Око за око. Часть 1
Сезон 19 Серия 3
10 декабря 2019
Око за око. Часть 2
Сезон 19 Серия 4
10 декабря 2019
Приглашение в ад. Часть 1
Сезон 19 Серия 5
11 декабря 2019
Приглашение в ад. Часть 2
Сезон 19 Серия 6
11 декабря 2019
Без права на счастье. Часть 1
Сезон 19 Серия 7
12 декабря 2019
Без права на счастье. Часть 2
Сезон 19 Серия 8
12 декабря 2019
Последний бой. Часть 1
Сезон 19 Серия 9
16 декабря 2019
Последний бой. Часть 2.
Сезон 19 Серия 10
16 декабря 2019
В ногу со временем. Часть 1
Сезон 19 Серия 11
17 декабря 2019
В ногу со временем. Часть 2
Сезон 19 Серия 12
17 декабря 2019
Под толщей воды. Часть 1
Сезон 19 Серия 13
18 декабря 2019
Под толщей воды. Часть 2
Сезон 19 Серия 14
18 декабря 2019
Слепая месть. Часть 1
Сезон 19 Серия 15
19 декабря 2019
Слепая месть. Часть 2
Сезон 19 Серия 16
19 декабря 2019
Белые ночи. Часть 1
Сезон 19 Серия 17
23 декабря 2019
Белые ночи. Часть 2
Сезон 19 Серия 18
23 декабря 2019
Клиническая ложь. Часть 1
Сезон 19 Серия 19
24 декабря 2019
Клиническая ложь. Часть 2
Сезон 19 Серия 20
24 декабря 2019
В рамках проверки установлено. Часть 1
Сезон 19 Серия 21
25 декабря 2019
В рамках проверки установлено. Часть 2
Сезон 19 Серия 22
25 декабря 2019
Дополнительная опция. Часть 1
Сезон 19 Серия 23
26 декабря 2019
Дополнительная опция. Часть 2
Сезон 19 Серия 24
26 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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