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Постер к 10-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 10

Тайны следствия, 10 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 10
Премьера сезона 9 ноября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 10-м сезоне сериала «Тайны следствия» неудачливый бизнесмен берет в долг крупную сумму у криминального авторитета. Мужчина уверен в своем новом проекте и честно собирается вернуть все в срок. Но не успевает он сесть в машину, как на него нападает собственный шофер и исчезает вместе с деньгами. Это дело берет Мария Швецова. Следовательница уверена, что за преступлением скрывается не простой грабитель, а чей-то коварный план. У нее появляется шанс раскрыть несколько «подвешенных» дел. В дополнение ко всему на нее сваливается очередной труп. Тело женщина находит во время неспешной утренней прогулки в парке.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Горячие следы. Часть 1
Сезон 10 Серия 1
9 ноября 2011
Горячие следы. Часть 2
Сезон 10 Серия 2
9 ноября 2011
Чужая дверь. Часть 1
Сезон 10 Серия 3
10 ноября 2011
Чужая дверь. Часть 2
Сезон 10 Серия 4
10 ноября 2011
Перевернутая Дженни. Часть 1
Сезон 10 Серия 5
14 ноября 2011
Перевернутая Дженни. Часть 2
Сезон 10 Серия 6
14 ноября 2011
Чёрная метка. Часть 1
Сезон 10 Серия 7
15 ноября 2011
Чёрная метка. Часть 2
Сезон 10 Серия 8
15 ноября 2011
Воровская кровь. Часть 1
Сезон 10 Серия 9
16 ноября 2011
Воровская кровь. Часть 2
Сезон 10 Серия 10
16 ноября 2011
Кровь за кровь. Часть 1
Сезон 10 Серия 11
17 ноября 2011
Кровь за кровь. Часть 2
Сезон 10 Серия 12
17 ноября 2011
Подозреваемый джип. Часть 1
Сезон 10 Серия 13
21 ноября 2011
Подозреваемый джип. Часть 2
Сезон 10 Серия 14
21 ноября 2011
Любовь к деньгам с первого взгляда. Часть 1
Сезон 10 Серия 15
22 ноября 2011
Любовь к деньгам с первого взгляда. Часть 2
Сезон 10 Серия 16
22 ноября 2011
Не сидите на столе. Часть 1
Сезон 10 Серия 17
23 ноября 2011
Не сидите на столе. Часть 2
Сезон 10 Серия 18
23 ноября 2011
Гоп-стоп. Часть 1
Сезон 10 Серия 19
24 ноября 2011
Гоп-стоп. Часть 2
Сезон 10 Серия 20
24 ноября 2011
Кто старое помянет. Часть 1
Сезон 10 Серия 21
28 ноября 2011
Кто старое помянет. Часть 2
Сезон 10 Серия 22
28 ноября 2011
Золотое дело. Часть 1
Сезон 10 Серия 23
29 ноября 2011
Золотое дело. Часть 2
Сезон 10 Серия 24
29 ноября 2011
График выхода всех сериалов
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