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Постер к 5-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 5

Тайны следствия, 5 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 24 апреля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 5-м сезоне сериала «Тайны следствия» в петербургской прокуратуре разгораются новые страсти. На сей раз переполох устраивают не преступные элементы, а сами сотрудники. Маша и ее бывший муж никак не определятся с методами воспитания сына. Тем временем молодожены Женя и Володя бурно «отмечают» первую семейную ссору прямо на рабочем месте. Женщина ревнует супруга к красавице Оле, которая даже не скрывает своих намерений. Ситуация обостряется, когда загадочный киллер убивает в подъезде Жениного старого знакомого, а под подозрением внезапно оказывается Винокуров. Да еще и Ковина на посту неожиданно сменяет новый руководитель.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Поклонники. Часть 1
Сезон 5 Серия 1
24 апреля 2006
Поклонники. Часть 2
Сезон 5 Серия 2
25 апреля 2006
Кто есть кто. Часть 1
Сезон 5 Серия 3
26 апреля 2006
Кто есть кто. Часть 2
Сезон 5 Серия 4
27 апреля 2006
Фотограф. Часть 1
Сезон 5 Серия 5
2 мая 2006
Фотограф. Часть 2
Сезон 5 Серия 6
3 мая 2006
Приличные люди. Часть 1
Сезон 5 Серия 7
4 мая 2006
Приличные люди. Часть 2
Сезон 5 Серия 8
5 мая 2006
Смерть за кадром. Часть 1
Сезон 5 Серия 9
10 мая 2006
Смерть за кадром. Часть 2
Сезон 5 Серия 10
10 мая 2006
Вопросы воспитания. Часть 1
Сезон 5 Серия 11
11 мая 2006
Вопросы воспитания. Часть 2
Сезон 5 Серия 12
11 мая 2006
График выхода всех сериалов
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