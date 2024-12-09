В Москве съемки «Варвары-Красы»: новый фильм с Петровым и Биковичем станет сказкой масштаба блокбастера — есть и дата выхода (фото)

Был Кеном, стал героем галактики: секретная роль Гослинга в «Звездном истребителе» уже не такая уж и секретная

Если «Начало» было головоломкой, то «Бессонные дни» — это лабиринт без выхода: фантастика, детектив и ваши ночи без сна

«Это фактор риска»: диетолог взглянула на дневное меню Миронова — объяснила, мог ли рацион повлиять на трагичный уход актера

Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

Лямур, убийства, XIX век: «Околоточный» с Устюговым явно станет хитом — а видели его «близнеца» со звездами «Невского» и «Метода»?

«Лиговский», «Босс», «Девятый отдел»: сможете отличить вымышленный сериал от настоящего? (тест)

«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову

От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР

Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем