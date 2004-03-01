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Постер к 3-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 3

Тайны следствия, 3 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 марта 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 3-м сезоне сериала «Тайны следствия» продолжаются опасные и захватывающие приключения следовательницы Швецовой. На петербургском рынке происходит теракт: преступник берет заложницу, но кто-то оказывается хитрее него. Тем временем загадочный киллер убивает безутешного вдовца вместе с его любовницей… причем не одной. Маша берется за новые дела. Но чем больше преступников она отправляет за решетку, тем больше врагов у нее появляется. На этот раз опасность грозит  жизни самой женщины и ее близких. Луганский делает все возможное, чтобы защитить свою возлюбленную и бесценную сотрудницу прокуратуры.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Заложники. Часть 1
Сезон 3 Серия 1
1 марта 2004
Заложники. Часть 2
Сезон 3 Серия 2
2 марта 2004
Третий лишний. Часть 1
Сезон 3 Серия 3
3 марта 2004
Третий лишний. Часть 2
Сезон 3 Серия 4
4 марта 2004
Исчезновение. Часть 1
Сезон 3 Серия 5
9 марта 2004
Исчезновение. Часть 2
Сезон 3 Серия 6
10 марта 2004
Бумажная работа. Часть 1
Сезон 3 Серия 7
11 марта 2004
Бумажная работа. Часть 2
Сезон 3 Серия 8
12 марта 2004
Овечья шкура. Часть 1
Сезон 3 Серия 9
15 марта 2004
Овечья шкура. Часть 2
Сезон 3 Серия 10
16 марта 2004
Покушение. Часть 1
Сезон 3 Серия 11
17 марта 2004
Покушение. Часть 2
Сезон 3 Серия 12
18 марта 2004
График выхода всех сериалов
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