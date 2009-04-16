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Постер к 8-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 8

Тайны следствия, 8 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 16 апреля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 8-м сезоне сериала «Тайны следствия» Филонова неожиданно назначают руководителем петербургской прокуратуры. Теперь своенравный и принципиальный мужчина становится прямым начальником Марии Швецовой. Однако отношения с новым шефом никак не ладятся ни у нее, ни у других его подчиненных. Маша с трудом справляется одновременно с личными и профессиональными сложностями. В это время майор Винокуров и Женя ждут прибавления в семействе. Но счастье пары омрачается, когда будущий отец вдруг попадает под следствие. Разобраться с этим нелепым обвинением и помочь друзьям придется Швецовой.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Превышение власти. Часть 1
Сезон 8 Серия 1
16 апреля 2009
Превышение власти. Часть 2
Сезон 8 Серия 2
16 апреля 2009
Семейное дело. Часть 1
Сезон 8 Серия 3
17 апреля 2009
Семейное дело. Часть 2
Сезон 8 Серия 4
17 апреля 2009
Встать, суд идет. Часть 1
Сезон 8 Серия 5
20 апреля 2009
Встать, суд идет. Часть 2
Сезон 8 Серия 6
20 апреля 2009
Коллекционеры. Часть 1
Сезон 8 Серия 7
21 апреля 2009
Коллекционеры. Часть 2
Сезон 8 Серия 8
21 апреля 2009
Группа риска. Часть 1
Сезон 8 Серия 9
22 апреля 2009
Группа риска. Часть 2
Сезон 8 Серия 10
22 апреля 2009
Явка с повинной. Часть 1
Сезон 8 Серия 11
23 апреля 2009
Явка с повинной. Часть 2
Сезон 8 Серия 12
23 апреля 2009
График выхода всех сериалов
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