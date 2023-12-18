Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Тайны следствия 2000, 23 сезон

Постер к 23-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 23

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 23
Премьера сезона 18 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 23-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 23-м сезоне сериала «Тайны следствия» продолжается история старшего следователя Марии Швецовой, которую ожидают новые опасные тайны и расследование новых преступлений. В ходе следственных мероприятий главной героине будут оказывать содействие члены команды, состоящей из первоклассных специалистов в своей сфере. Мария столкнется с коварными интригами, беспощадными злоумышленниками, погонями и драками. Но не обойдется и без романтических эпизодов. Например, главную героиню ожидает свидание на крыше. Ведь она не только блистательная сотрудница правоохранительных органов, но и привлекательная женщина.

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Чудовище и чудовище. Часть 1
Сезон 23 Серия 1
18 декабря 2023
Чудовище и чудовище. Часть 2
Сезон 23 Серия 2
18 декабря 2023
Срок годности. Часть 1
Сезон 23 Серия 3
19 декабря 2023
Срок годности. Часть 2
Сезон 23 Серия 4
19 декабря 2023
Билет в кино. Часть 1
Сезон 23 Серия 5
20 декабря 2023
Билет в кино. Часть 2
Сезон 23 Серия 6
20 декабря 2023
Клятва. Часть 1
Сезон 23 Серия 7
21 декабря 2023
Клятва. Часть 2
Сезон 23 Серия 8
21 декабря 2023
Серия 9
Сезон 23 Серия 9
25 декабря 2023
Серия 10
Сезон 23 Серия 10
25 декабря 2023
Серия 11
Сезон 23 Серия 11
26 декабря 2023
Серия 12
Сезон 23 Серия 12
26 декабря 2023
Серия 13
Сезон 23 Серия 13
27 декабря 2023
Серия 14
Сезон 23 Серия 14
27 декабря 2023
Серия 15
Сезон 23 Серия 15
28 декабря 2023
Серия 16
Сезон 23 Серия 16
28 декабря 2023
График выхода всех сериалов
Почему Михримах лежит в гробнице рядом с отцом, а Хюррем — нет: странное решение династии Османов
После выхода «Электроника» школьники сходили с ума по этому мопеду: легендарная «Верховина» и её цена в СССР
Долгожители без кризиса: 7 фантастических сериалов, которые с каждым сезоном становятся только лучше — включайте смело
«Это фактор риска»: диетолог взглянула на дневное меню Миронова — объяснила, мог ли рацион повлиять на трагичный уход актера
«Лиговский», «Босс», «Девятый отдел»: сможете отличить вымышленный сериал от настоящего? (тест)
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые
Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать
Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»
«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову
Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми
От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше