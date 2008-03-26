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Постер к 7-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 7

Тайны следствия, 7 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 26 марта 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 7-м сезоне сериала «Тайны следствия» талантливая петербургская следовательница Маша снова идет на повышение. На этот раз ей предстоит временно заменить на посту главного районного прокурора. Однако вместе с новой ответственной должностью у нее появляются и новые проблемы. Тем временем сын Швецовой по настоянию ее бывшего супруга отправляется учиться в элитную зарубежную школу. А в прокуратуре вновь не обходится без скандалов. Теперь по швам трещит брак Зои. Женщина начинает ревновать своего не в меру общительного мужа-журналиста и решает обратиться за помощью к экстрасенсу, который неожиданно становится фигурантом нового дела.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Чёрная магия. Часть 1
Сезон 7 Серия 1
26 марта 2008
Чёрная магия. Часть 2
Сезон 7 Серия 2
26 марта 2008
Дорогой подарок. Часть 1
Сезон 7 Серия 3
27 марта 2008
Дорогой подарок. Часть 2
Сезон 7 Серия 4
27 марта 2008
Лучший способ защиты. Часть 1
Сезон 7 Серия 5
31 марта 2008
Лучший способ защиты. Часть 2
Сезон 7 Серия 6
31 марта 2008
Родственные узы. Часть 1
Сезон 7 Серия 7
1 апреля 2008
Родственные узы. Часть 2
Сезон 7 Серия 8
1 апреля 2008
Домой. Часть 1
Сезон 7 Серия 9
2 апреля 2008
Домой. Часть 2
Сезон 7 Серия 10
2 апреля 2008
Три дня. Часть 1
Сезон 7 Серия 11
3 апреля 2008
Три дня. Часть 2
Сезон 7 Серия 12
3 апреля 2008
График выхода всех сериалов
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