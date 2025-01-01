Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Игорь Григорьев
Киноафиша
Персоны
Игорь Григорьев
Игорь Григорьев
Дата рождения
20 августа 1962
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Алдан, СССР
Популярные фильмы
7.2
Тайны следствия
(2000)
0.0
Морские дьяволы. Судьбы
(2009)
0.0
Морские дьяволы 5
(2011)
Фильмография Игорь Григорьев
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Криминал
Приключения
Год
Все
2011
2009
2000
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Морские дьяволы 5
боевик, приключения
2011, Россия
Морские дьяволы. Судьбы
боевик, криминал
2009, Россия
7.2
Тайны следствия
детектив, криминал
2000, Россия
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667