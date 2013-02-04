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Постер к 12-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 12

Тайны следствия, 12 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 12
Премьера сезона 4 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 12-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 12-м сезоне сериала «Тайны следствия» отважная следовательница Маша Швецова увлечена семейными делами. Ее сын Костя приезжает на каникулы после очередного семестра в Великобритании, а дочка Злата становится совсем взрослой и начинает встречаться с парнями. Но из личных дел женщину вырывает звонок Филонова. Прямо из аэропорта ей приходится поехать на место преступления. Кто-то застрелил директора рынка прямо на крыльце одной из его торговых точек. Причем у Марии есть причины опасаться, что опасный преступник находится гораздо ближе, чем хотелось бы, к ней и ее семье. Даже в собственном доме она не чувствует себя в безопасности.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Лишний. Часть 1
Сезон 12 Серия 1
4 февраля 2013
Лишний. Часть 2
Сезон 12 Серия 2
4 февраля 2013
Нелюдь. Часть 1
Сезон 12 Серия 3
5 февраля 2013
Нелюдь. Часть 2
Сезон 12 Серия 4
5 февраля 2013
Четыре женщины. Часть 1
Сезон 12 Серия 5
6 февраля 2013
Четыре женщины. Часть 2
Сезон 12 Серия 6
6 февраля 2013
Родительский день. Часть 1
Сезон 12 Серия 7
7 февраля 2013
Родительский день. Часть 2
Сезон 12 Серия 8
7 февраля 2013
Реликт. Часть 1
Сезон 12 Серия 9
11 февраля 2013
Реликт. Часть 2
Сезон 12 Серия 10
11 февраля 2013
Панацея. Часть 1
Сезон 12 Серия 11
12 февраля 2013
Панацея. Часть 2
Сезон 12 Серия 12
12 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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