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Постер к 18-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 18

Тайны следствия, 18 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 18
Премьера сезона 17 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 18-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 18-м сезоне сериала «Тайны следствия» прямо к порогу следственного комитета Заневского района кто-то привозит труп мужчины в маске и с загадочной запиской. Это не просто очередное дерзкое преступление – это настоящий вызов полицейским и лично Марии Сергеевне Швецовой. Ей приходится бросить все силы на это расследование, но и другие дела не ждут. Известного в районе бизнесмена кто-то из гостей убивает с помощью яда прямо на его собственном дне рождения. При этом на Маше лежит и ответственность за свою семью. Теперь у женщины уже не двое, а трое детей, да и любимые мужчины не перестают подкидывать ей проблемы.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Готовые убивать 1 серия
Сезон 18 Серия 1
17 декабря 2018
Готовые убивать 2 серия
Сезон 18 Серия 2
17 декабря 2018
Вечерние новости 1 серия
Сезон 18 Серия 3
18 декабря 2018
Вечерние новости 2 серия
Сезон 18 Серия 4
18 декабря 2018
След волка 1 серия
Сезон 18 Серия 5
19 декабря 2018
След волка 2 серия
Сезон 18 Серия 6
19 декабря 2018
Похищение невесты 1 серия
Сезон 18 Серия 7
20 декабря 2018
Похищение невесты 2 серия
Сезон 18 Серия 8
20 декабря 2018
Пробуждение дьявола 1 серия
Сезон 18 Серия 9
21 декабря 2018
Пробуждение дьявола 2 серия
Сезон 18 Серия 10
21 декабря 2018
Автопортрет художника Арнольдова 1 серия
Сезон 18 Серия 11
24 декабря 2018
Автопортрет художника Арнольдова 2 серия
Сезон 18 Серия 12
24 декабря 2018
Настоящая любовь 1 серия
Сезон 18 Серия 13
25 декабря 2018
Настоящая любовь 2 серия
Сезон 18 Серия 14
25 декабря 2018
Божий одуванчик 1 серия
Сезон 18 Серия 15
26 декабря 2018
Божий одуванчик 2 серия
Сезон 18 Серия 16
26 декабря 2018
Сезон охоты 1 серия
Сезон 18 Серия 17
27 декабря 2018
Сезон охоты 2 серия
Сезон 18 Серия 18
27 декабря 2018
Линия смерти 1 серия
Сезон 18 Серия 19
28 декабря 2018
Линия смерти 2 серия
Сезон 18 Серия 20
28 декабря 2018
Визит призрака 1 серия
Сезон 18 Серия 21
28 декабря 2018
Визит призрака 2 серия
Сезон 18 Серия 22
28 декабря 2018
Третий в капюшоне 1 серия
Сезон 18 Серия 23
28 декабря 2018
Третий в капюшоне 2 серия
Сезон 18 Серия 24
28 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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