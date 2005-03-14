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Постер к 4-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 4

Тайны следствия, 4 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 14 марта 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 4-м сезоне сериала «Тайны следствия» Женя и Володя готовятся к предстоящей свадьбе. Тем временем помощник прокурора Швецова прибывает в Петербург после продолжительного отпуска. Отношения с бывшим мужем никак не придут в норму, поэтому Маша находит спасение в работе. Кроме того, она старается помочь подруге с последними приготовлениями к долгожданному бракосочетанию. Вместе женщины отправляются в ювелирный магазин за кольцами, но даже там они умудряются случайно начать новое расследование. Ювелир убит, а в его желудке экспертиза обнаруживает пакет с наркотиками и изумрудное ожерелье.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Истинные ценности. Часть 1
Сезон 4 Серия 1
14 марта 2005
Истинные ценности. Часть 2
Сезон 4 Серия 2
15 марта 2005
Операция "Доктор". Часть 1
Сезон 4 Серия 3
16 марта 2005
Операция "Доктор". Часть 2
Сезон 4 Серия 4
17 марта 2005
Работа над ошибками. Часть 1
Сезон 4 Серия 5
21 марта 2005
Работа над ошибками. Часть 2
Сезон 4 Серия 6
22 марта 2005
Поедем, красотка, кататься. Часть 1
Сезон 4 Серия 7
23 марта 2005
Поедем, красотка, кататься. Часть 2
Сезон 4 Серия 8
24 марта 2005
История болезни. Часть 1
Сезон 4 Серия 9
28 марта 2005
История болезни. Часть 2
Сезон 4 Серия 10
29 марта 2005
Выбор оружия. Часть 1
Сезон 4 Серия 11
30 марта 2005
Выбор оружия. Часть 2
Сезон 4 Серия 12
31 марта 2005
График выхода всех сериалов
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