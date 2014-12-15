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Постер к 14-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 14

Тайны следствия, 14 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 14
Премьера сезона 15 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 14-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 14-м сезоне сериала «Тайны следствия» Маша Швецова продолжает работу в Заневском отделении УМВД. Новое дело на первый взгляд кажется простым и понятным как белый день. Столичный тусовщик пытается изнасиловать девушку, с которой только что познакомился в клубе. Вот только самого представителя золотой молодежи кто-то убивает, а его несостоявшаяся жертва бесследно исчезает из машины. Неужели девушка так жестоко отомстила своему обидчику? Или же она сама сейчас в опасности по вине некоего стороннего убийцы? Погрузившись в расследование, Мария не успевает справляться с домашними делами, и Луганский нанимает домработницу.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Оторва. Часть 1
Сезон 14 Серия 1
15 декабря 2014
Оторва. Часть 2
Сезон 14 Серия 2
15 декабря 2014
Компромат. Часть 1
Сезон 14 Серия 3
15 декабря 2014
Компромат. Часть 2
Сезон 14 Серия 4
15 декабря 2014
Сердечная недостаточность. Часть 1
Сезон 14 Серия 5
16 декабря 2014
Сердечная недостаточность. Часть 2
Сезон 14 Серия 6
16 декабря 2014
Лишние люди. Часть 1
Сезон 14 Серия 7
16 декабря 2014
Лишние люди. Часть 2
Сезон 14 Серия 8
16 декабря 2014
Парик. Часть 1
Сезон 14 Серия 9
17 декабря 2014
Парик. Часть 2
Сезон 14 Серия 10
17 декабря 2014
Добрый человек. Часть 1
Сезон 14 Серия 11
17 декабря 2014
Добрый человек. Часть 2
Сезон 14 Серия 12
17 декабря 2014
Бодяга. Часть 1
Сезон 14 Серия 13
18 декабря 2014
Бодяга. Часть 2
Сезон 14 Серия 14
18 декабря 2014
Доставка. Часть 1
Сезон 14 Серия 15
18 декабря 2014
Доставка. Часть 2
Сезон 14 Серия 16
18 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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