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Постер к 15-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 15

Тайны следствия, 15 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 15
Премьера сезона 14 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 15-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 15-м сезоне сериала «Тайны следствия» в Заневском районе Северной столицы происходит чудовищное преступление. Молодую девушку Анну кто-то убивает прямо накануне ее свадьбы. Швецова выясняет, что незадолго до гибели жертва вдруг кардинально изменила внешность: перекрасилась в брюнетку из пепельной блондинки и купила одежду непривычного стиля. Следовательница подозревает, что безутешный жених не так уж сильно дорожил Аней и оказывал на нее психологическое воздействие. Тем временем в собственной семье Маши тоже возникают неурядицы. Луганский сообщает жене, что ему нужно переехать в Москву.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
С чистого листа. Часть 1
Сезон 15 Серия 1
14 декабря 2015
С чистого листа. Часть 2
Сезон 15 Серия 2
14 декабря 2014
Мальчик со скрипкой. Часть 1
Сезон 15 Серия 3
14 декабря 2015
Мальчик со скрипкой. Часть 2
Сезон 15 Серия 4
15 декабря 2015
Верное средство. Часть 1
Сезон 15 Серия 5
15 декабря 2015
Верное средство. Часть 2
Сезон 15 Серия 6
15 декабря 2015
Короткое замыкание. Часть 1
Сезон 15 Серия 7
16 декабря 2015
Короткое замыкание. Часть 2
Сезон 15 Серия 8
16 декабря 2015
Луна в скорпионе. Часть 1
Сезон 15 Серия 9
17 декабря 2015
Луна в скорпионе. Часть 2
Сезон 15 Серия 10
17 декабря 2015
Должник. Часть 1
Сезон 15 Серия 11
21 декабря 2015
Должник. Часть 2
Сезон 15 Серия 12
21 декабря 2015
Маска смерти. Часть 1
Сезон 15 Серия 13
21 декабря 2015
Маска смерти. Часть 2
Сезон 15 Серия 14
22 декабря 2015
Смешанные чувства. Часть 1
Сезон 15 Серия 15
22 декабря 2015
Смешанные чувства. Часть 2
Сезон 15 Серия 16
22 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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