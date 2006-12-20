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Постер к 6-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 6

Тайны следствия, 6 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 20 декабря 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 6-м сезоне сериала «Тайны следствия» сотрудники петербургской прокуратуры находят новое дело в неожиданном месте. Маша с Луганским и Женя с Винокуровым устраивают двойное свидание на театральном спектакле, но и там им не удается отделаться от вездесущей службы. Тем временем в прессе начинается большой скандал. Кто-то избивает популярного журналиста, а тот при поддержке коллег спускает всех собак на полицию и прокуратуру. Во всех городских проблемах акулы пера обвиняют недобросовестных следователей, и фамилия Швецовой начинает мелькать на первых полосах изданий. Однако излишняя слава вовсе не помогает ей в поимке преступников.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Личный состав. Часть 1
Сезон 6 Серия 1
20 декабря 2006
Личный состав. Часть 2
Сезон 6 Серия 2
20 декабря 2006
Веселый слоник. Часть 1
Сезон 6 Серия 3
21 декабря 2006
Веселый слоник. Часть 2
Сезон 6 Серия 4
21 декабря 2006
Звуки музыки. Часть 1
Сезон 6 Серия 5
25 декабря 2006
Звуки музыки. Часть 2
Сезон 6 Серия 6
25 декабря 2006
Защита свидетеля. Часть 1
Сезон 6 Серия 7
26 декабря 2006
Защита свидетеля. Часть 2
Сезон 6 Серия 8
26 декабря 2006
Срок давности. Часть 1
Сезон 6 Серия 9
27 декабря 2006
Срок давности. Часть 2
Сезон 6 Серия 10
27 декабря 2006
Вызов. Часть 1
Сезон 6 Серия 11
28 декабря 2006
Вызов. Часть 2
Сезон 6 Серия 12
28 декабря 2006
График выхода всех сериалов
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