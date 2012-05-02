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Постер к 11-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 11

Тайны следствия, 11 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 11
Премьера сезона 2 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 11-м сезоне сериала «Тайны следствия» на столе следовательницы Швецовой оказывается новое занимательное дело. Кто-то расправляется с директором крупного пивного завода. Его немалое наследство никак не могут поделить между собой две любимые женщины погибшего: его законная супруга и внезапно возникшая в завещании любовница. Маша подозревает, что к убийству несчастного ловеласа имеет отношение кто-то из его возлюбленных дам, ведь мотив, как выясняется, был у обеих. Погружаясь с головой в работу, Мария Сергеевна старается укрыться от личных проблем. Однако выяснения отношений не минуют и ее.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Переходящее пиво. Часть 1
Сезон 11 Серия 1
2 мая 2012
Переходящее пиво. Часть 2
Сезон 11 Серия 2
2 мая 2012
Последние часы. Часть 1
Сезон 11 Серия 3
3 мая 2012
Последние часы. Часть 2
Сезон 11 Серия 4
3 мая 2012
Сила звука. Часть 1
Сезон 11 Серия 5
4 мая 2012
Сила звука. Часть 2
Сезон 11 Серия 6
4 мая 2012
Маэстро. Часть 1
Сезон 11 Серия 7
10 мая 2012
Маэстро. Часть 2
Сезон 11 Серия 8
10 мая 2012
Треугольная история. Часть 1
Сезон 11 Серия 9
11 мая 2012
Треугольная история. Часть 2
Сезон 11 Серия 10
11 мая 2012
Велосипедист на том свете. Часть 1
Сезон 11 Серия 11
12 мая 2012
Велосипедист на том свете. Часть 2
Сезон 11 Серия 12
12 мая 2012
График выхода всех сериалов
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