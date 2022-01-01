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Наталия Фиссон
Наталия Фиссон
О персоне
Фильмография
Наталия Фиссон
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Дата рождения
11 мая 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Наталии Фиссон
Родилась 11 мая 1964 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Наталии Фиссон
Странники терпенья
триллер
2019, Россия
5.0
Гофманиада
анимация
2018, Россия
5.0
Самые счастливые
мелодрама
2005, Россия
5.0
Повелитель эфира
мелодрама, комедия
2004, Россия
4.0
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