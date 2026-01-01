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Фильмография
Наталия Фиссон
Natalya Fisson
Киноафиша
Персоны
Наталия Фиссон
Наталия Фиссон
Natalya Fisson
Дата рождения
11 мая 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Наталии Фиссон
Родилась 11 мая 1964 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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(2018)
Фильмография Наталии Фиссон
7.2
Я на перемотке!
YA na peremotke!
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2019, Россия
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Крик тишины
Krik tishiny
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Шекспиру и не снилось
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