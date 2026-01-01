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Наталия Фиссон
Наталия Фиссон Natalya Fisson
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Наталия Фиссон

Natalya Fisson

Дата рождения
11 мая 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Биография Наталии Фиссон

Родилась 11 мая 1964 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Популярные фильмы

Я на перемотке! 7.2
Я на перемотке! (2022)
Тайны следствия 6.9
Тайны следствия (2000)
Крик тишины 6.8
Крик тишины (2018)

Фильмография Наталии Фиссон

Я на перемотке! 7.2
Я на перемотке! YA na peremotke!
комедия, фантастика 2022, Россия
Смотреть трейлер
Странники терпенья 5.5
Странники терпенья Strangers of Patience
триллер 2019, Россия
Смотреть трейлер
Крик тишины 6.8
Крик тишины Krik tishiny
драма, исторический 2018, Россия
Гофманиада 5.7
Гофманиада Hoffmaniada
анимация 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Всё к лучшему 5.4
Всё к лучшему
мелодрама, мини-сериал 2016, Россия
Кто, если не я? 5.8
Кто, если не я?
драма, криминал 2012, Россия
Огни притона 6.4
Огни притона Ogni pritona
драма 2011, Россия
Смотреть трейлер
Шекспиру и не снилось 5.1
Шекспиру и не снилось Shekspiru i ne snilos
комедия, мюзикл 2007, Россия
Рецензия
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