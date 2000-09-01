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Постер к 1-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 1

Тайны следствия, 1 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 1-м сезоне сериала «Тайны следствия» молодая и привлекательная женщина Мария Швецова работает старшим следователем в прокуратуре Северной столицы. Каждый день она имеет дело с настоящими преступниками и подвергает свою жизнь постоянной опасности. Такое жизненное призвание совсем не радует ее любимого мужчину, поэтому в семье Маши начинаются проблемы. Однажды начальство передает следовательнице дело об убийстве известного предпринимателя, закрытое много лет назад за неимением улик и свидетелей. Одновременно в городе стреляют в политического деятеля, и Маша начинает подозревать, что два расследования связаны.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Мягкая лапа смерти. Часть 1
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2000
Мягкая лапа смерти. Часть 2
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2000
Мягкая лапа смерти. Часть 3
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2000
Мягкая лапа смерти. Часть 4
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2000
Гроб на две персоны. Часть 1
Сезон 1 Серия 5
5 сентября 2001
Гроб на две персоны. Часть 2
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2001
Гроб на две персоны. Часть 3
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2001
Гроб на две персоны. Часть 4
Сезон 1 Серия 8
5 ноября 2001
Странности Алисы. Часть 1
Сезон 1 Серия 9
8 ноября 2001
Странности Алисы. Часть 2
Сезон 1 Серия 10
8 ноября 2001
Женские слёзы. Часть 1
Сезон 1 Серия 11
10 ноября 2001
Женские слёзы. Часть 2
Сезон 1 Серия 12
10 ноября 2001
Чужой крест. Часть 1
Сезон 1 Серия 13
11 ноября 2001
Чужой крест. Часть 2
Сезон 1 Серия 14
11 ноября 2001
Практикантка. Часть 1
Сезон 1 Серия 15
13 ноября 2001
Практикантка. Часть 2
Сезон 1 Серия 16
13 ноября 2001
График выхода всех сериалов
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