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Постер к 2-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 2

Тайны следствия, 2 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 марта 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тайны следствия»

Во 2-м сезоне сериала «Тайны следствия» главная героиня привыкает к новой для себя роли молодой матери. Но декретный отпуск быстро надоедает непоседливой следовательнице, и она спешит вернуться к служебным обязанностям. Только есть одна проблема: ее место в прокуратуре уже занято молодой и амбициозной конкуренткой Евгенией. Поэтому начальство решает отправить Машу на повышение. Теперь она государственный обвинитель на судебных процессах. Как только женщина приступает к работе, на ее столе оказывается новое непростое дело. Кто-то убивает жену известного предпринимателя, но вдовец почему-то не стремится найти преступника.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Заказчик. Часть 1
Сезон 2 Серия 1
5 марта 2003
Заказчик. Часть 2
Сезон 2 Серия 2
5 марта 2003
Суббота. 15 часов. Часть 1
Сезон 2 Серия 3
11 марта 2003
Суббота. 15 часов. Часть 2
Сезон 2 Серия 4
11 марта 2003
Падение. Часть 1
Сезон 2 Серия 5
13 марта 2003
Падение. Часть 2
Сезон 2 Серия 6
13 марта 2003
Марионетки. Часть 1
Сезон 2 Серия 7
18 марта 2003
Марионетки. Часть 2
Сезон 2 Серия 8
18 марта 2003
Роль жертвы. Часть 1
Сезон 2 Серия 9
20 марта 2003
Роль жертвы. Часть 2
Сезон 2 Серия 10
20 марта 2003
Черный бог. Часть 1
Сезон 2 Серия 11
25 марта 2003
Черный бог. Часть 2
Сезон 2 Серия 12
25 марта 2003
График выхода всех сериалов
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