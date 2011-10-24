Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 9-му сезону сериала Тайны следствия
Киноафиша Сериалы Тайны следствия Сезоны Сезон 9

Тайны следствия, 9 сезон

Tajny sledstviya 16+
Название Сезон 9
Премьера сезона 24 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Тайны следствия»

В 9-м сезоне сериала «Тайны следствия» на голову следовательницы Марии Сергеевны так и сыплются новые загадочные преступления. Кто-то взрывает в дачном поселке брошенный автомобиль, пропавший предприниматель обнаруживается мертвым на старой фабрике, и даже новогодний корпоратив в одной из петербургских компаний «дарит» прокуратуре труп Деда Мороза. Швецовой и ее коллегам приходится обследовать в поисках улик заброшенные здания, допрашивать продавцов обуви и отбиваться от дотошных журналистов. Несмотря на поднявшуюся в СМИ шумиху вокруг очередного дела, Маша сохраняет самообладание и встречает сложности с улыбкой.

Список серий сериала Тайны следствия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Защита Полежаева. Часть 1
Сезон 9 Серия 1
24 октября 2011
Защита Полежаева. Часть 2
Сезон 9 Серия 2
24 ноября 2011
Смерть для служебного пользования. Часть 1
Сезон 9 Серия 3
24 октября 2011
Смерть для служебного пользования. Часть 2
Сезон 9 Серия 4
24 октября 2011
Миллионер в трущобах. Часть 1
Сезон 9 Серия 5
25 октября 2011
Миллионер в трущобах. Часть 2
Сезон 9 Серия 6
25 октября 2011
Треугольник ненависти. Часть 1
Сезон 9 Серия 7
26 октября 2011
Треугольник ненависти. Часть 2
Сезон 9 Серия 8
26 октября 2011
Товар - деньги - товар. Часть 1
Сезон 9 Серия 9
27 октября 2011
Товар - деньги - товар. Часть 2
Сезон 9 Серия 10
27 октября 2011
Попутчик. Часть 1
Сезон 9 Серия 11
31 октября 2011
Попутчик. Часть 2
Сезон 9 Серия 12
31 октября 2011
Дед Мороз в гневе. Часть 1
Сезон 9 Серия 13
31 октября 2011
Дед Мороз в гневе. Часть 2
Сезон 9 Серия 14
31 октября 2011
Кровь и кетчуп. Часть 1
Сезон 9 Серия 15
1 ноября 2011
Кровь и кетчуп. Часть 2
Сезон 9 Серия 16
1 ноября 2011
Гибельный код. Часть 1
Сезон 9 Серия 17
2 ноября 2011
Гибельный код. Часть 2
Сезон 9 Серия 18
2 ноября 2011
Чистосердечное признание. Часть 1
Сезон 9 Серия 19
3 ноября 2011
Чистосердечное признание. Часть 2
Сезон 9 Серия 20
3 ноября 2011
Семейные ценности. Часть 1
Сезон 9 Серия 21
7 ноября 2011
Семейные ценности. Часть 2
Сезон 9 Серия 22
7 ноября 2011
Шесть миллионов свидетелей. Часть 1
Сезон 9 Серия 23
8 ноября 2011
Шесть миллионов свидетелей. Часть 2
Сезон 9 Серия 24
8 ноября 2011
График выхода всех сериалов
Related video
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше