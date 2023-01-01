Андрей Шарков - известный актер театра и кино в СССР и России. В 2009 году он был удостоен звания Заслуженного артиста Российской Федерации.

Первая роль Шаркова в кино была в телесериале "Тайны следствия", где он играл судебно-медицинского эксперта Леонида Панова. Этот сериал шел с 2000 года и имел несколько сезонов.

После этого актер снялся в таких сериалах и фильмах, как "Бандитский Петербург" (5-й и 6-й сезоны), "Крот", "Тимур и его коммандос", "Брежнев".

В 2005 году вышел на экраны телесериал "Мастер и Маргарита", который был экранизацией одноименного романа Михаила Булгакова, где Шарков исполнил роль Варенухи. Также он снялся во многих других фильмах и сериалах, например, "Золотой теленок", "Питер FM", "Сонька Золотая ручка", "Платье от кутюр" и других.