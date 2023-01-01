Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Андрей Шарков
Андрей Шарков Andrey Sharkov
Киноафиша Персоны Андрей Шарков

Андрей Шарков

Andrey Sharkov

Дата рождения
15 января 1958
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Мурманск, Россия

Биография Андрей Шарков

Андрей Шарков - известный актер театра и кино в СССР и России. В 2009 году он был удостоен звания Заслуженного артиста Российской Федерации. 

Первая роль Шаркова в кино была в телесериале "Тайны следствия", где он играл судебно-медицинского эксперта Леонида Панова. Этот сериал шел с 2000 года и имел несколько сезонов. 

После этого актер снялся в таких сериалах и фильмах, как "Бандитский Петербург" (5-й и 6-й сезоны), "Крот", "Тимур и его коммандос", "Брежнев". 

В 2005 году вышел на экраны телесериал "Мастер и Маргарита", который был экранизацией одноименного романа Михаила Булгакова, где Шарков исполнил роль Варенухи. Также он снялся во многих других фильмах и сериалах, например, "Золотой теленок", "Питер FM", "Сонька Золотая ручка", "Платье от кутюр" и других.

Популярные фильмы

Платье от кутюр 5.7
Платье от кутюр (2008)
Сердце Клавы 0.0
Сердце Клавы (2023)
Тайны следствия 0.0
Тайны следствия (2000)

Фильмография Андрей Шарков

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 2 Сериалы 3 Актер 5
Сердце Клавы
Сердце Клавы
телешоу 2023, Россия
Бар «На грудь»
Бар «На грудь»
комедия 2018, Россия
Платье от кутюр 5.7
Платье от кутюр
мелодрама, комедия 2008, Россия
Ночные посетители
Ночные посетители Night Visitors
мелодрама 2007, Россия
Тайны следствия
Тайны следствия
детектив, криминал 2000, Россия
Related video
Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался
Не все так гладко: семья Анисиной и Джигурды раскололась
«Красивая песня»: никогда не догадаетесь, какой советский шлягер обожают американцы
Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице
Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу
От популярного российского актера без ума даже иностранцы: считают его номером один
Не для детских глаз: непонятно, как этот развратный мультфильм показывали в СССР
Восточный гороскоп на октябрь 2023: вот кого ждет успех, а кого несчастья
Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором
Математический тест: справится далеко не каждый
Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова
Доживший до 94 лет Добронравов каждый день завтракал этим блюдом: стоит сущие копейки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше